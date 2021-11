Pai de Haaland confirma pior cenário: «Era bom que jogasse antes do Natal, mas é pouco provável»

O Borussia Dortmund voltou a perder com o Ajax (1-3), em mais um encontro da Liga dos Campeões. A equipa alemã está agora com 6 pontos e discutirá a passagem à próxima fase da competição com o Sporting. Contudo, se não há resultado antecipado para o duelo, há uma certeza sobre quem não estará nesse jogo: Erling Haaland.





O jogador sofreu uma lesão na anca da qual está a recuperar e, apesar dos prognósticos não serem os melhores, havia a possibilidade e a esperança por parte do departamento médico do conjunto alemão, que o jovem norueguês recuperasse a tempo do embate decisivo e, além disso, pudesse contribuir para o sucesso da equipa nas competições internas. Contudo, o pai do jogador e ex-futebolista Alf-Inge Haaland confirmou o pior prognóstico. Se no princípio de outubro o Borussia Dortmund anunciou que o jogador só estaria parado algumas semanas, agora parece que será muito mais."Seria muito bom se pudesse jogar alguns jogos antes do Natal, mas isso é muito pouco provável. A recuperação está a correr relativamente bem, dadas as circunstâncias, mas estará fora de jogo por um bom tempo", explicou o pai do avançado de 21 anos ao canal ‘Norwegian TV2’.Deste modo, e, Haaland deve ficar de fora até ao final de 2021. O seu regresso é ainda uma incógnita, contudo a lesão parece ser mais grave do que o clube suspeitava inicialmente o que pode fazer com que o regresso do norueguês seja bem depois da viragem do ano.