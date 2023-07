Pais de Moukoko acolhidos num centro de refugiados: jogador deixou de pagar as despesas

Os pais de Youssoufa Moukoko, jovem futebolista do Borussia Dortmund, de 18 anos, foram esta segunda-feira acolhidos num centro para refugiados em Hamburgo, segundo revela o jornal alemão 'Bild'.Discussões por causa de dinheiro levaram a que o jogador alemão, nascido nos Camarões, tivesse cortado os laços com Marie e Joseph, deixando de os ajudar financeiramente.Em consequência, os pais de Moukoko perderam a casa de 351 metros quadrados onde viviam, por não conseguirem suportar as despesas. Por causa das dívidas, a vivenda foi leiloada e o casal acabou por ser acolhido no centro de refugidados.As discussões do jogador com o pai eram recorrentes, por isso Moukoko não quis renovar com o Dortmund antes de atingir a maioridade.A mãe comentou a chegada ao novo lar. "A câmara encontrou um bom alojamento para nós e está tudo bem. Eu também trabalho", referiu Marie. Quando lhe perguntaram sobre o filho, atirou: "Eu não tenho apenas um filho, tenho seis."Há rumores de que Marie e Joseph não são os verdadeiros pais de Youssoufa Moukoko. Dizem também que o jogador é mais velho do que aquilo que dizem os seus documentos na Alemanha.