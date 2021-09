Puma pede desculpa por omitir símbolos dos clubes em equipamentos

Continua a polémica dos terceiros equipamentos da Puma. Depois de Muhammed Gumuskaya, jogador do Fenerbahçe, ter marcado um golo na Liga Europa e não ter encontrado o símbolo na camisola durante os festejos, desta vez foram os adeptos do Borussia Dortmund que se manifestaram pela omissão do mesmo. Após a estreia do emblema alemão na Liga dos Campeões frente ao Besiktas, os fãs revoltaram-se nas redes sociais... e 'obrigaram' mesmo a marca a pedir desculpas.





Os adeptos germânicos já tinham conseguido 'arrancar' uma reação de Carsten Cramer, diretor geral do clube: "as críticas à camisola da nova temporada já foram recebidas. Um equipamento é algo que pode sempre polarizar opiniões e levamos muito a sério as opiniões dos adeptos".Perante a revolta, que surge principalmente pelo facto do símbolo dos clubes ter sido substituído, na parte da frente da camisola, pelos nomes dos mesmos, a marca já se manifestou, pedindo desculpa. "Pedimos desculpa pela frustração causada e gostaríamos de nos desculpar. Levámos todos os comentários muito a sério e teremos a situação em conta quando desenharmos os futuros equipamentos".