Puma prepara mega oferta por Haaland: os milhões que estão em cima da mesa

O 'Bild' avança esta quinta-feira que a Puma está a preparar uma oferta milionária para convencer Erling Haaland a tornar-se numa das principais caras da marca desportiva. O jovem norueguês, juntamente com Mbappé, é um dos mais cobiçados em todo o mundo do futebol, não só pelos clubes, que querem contar com os seus serviços, como pelas marcas desportivas, e a Puma quer ‘roubar’ o jogado do B. Dortmund à Nike.





Erling Haaland termina contrato com a Nike em janeiro do próximo ano e, segundo informa o jornal alemão, a Puma estaria disposta a fazer uma mega oferta ao avançado, na qual o jogador ficaria vinculado à marca nos próximos cinco anos e receberia 5 milhões de euros. Recorde-se que a Puma é o patrocinador oficial do Borussia Dortmund até 2028, algo que poderá vir a ser uma vantagem para convencer o avançado do clube alemão.Caso Haaland se venha a juntar à marca alemã, fará parte de um plantel de estrelas, que conta com Neymar, Varane, Coman, Oblak ou Griezmann.