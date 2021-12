Quatro gigantes querem Haaland

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ficar de fora da Liga dos Campeões, sem participar na derrota frente ao Sporting (1-3) que ditou a eliminação do Dortmund, Haaland pode estar mais perto de fazer as malas. Quem garante é o empresário Mino Raiola, que apontou para quatro tubarões europeus como possíveis destinos do matador .

“Haaland pode e dará o próximo passo. Bayern, Real Madrid, Barcelona e Manchester City: estes são os grandes clubes para onde pode rumar. Quando fomos para Dortmund, todos sabíamos que esse passo chegaria”, disse o italiano, embora assegure que “nenhuma decisão será tomada no inverno”. Com contrato até 2024 e uma cláusula de 75 milhões de euros, o norueguês tem “uma grande probabilidade de sair já no próximo verão”, rematou Mino Raiola.

O Dortmund defronta hoje o Bochum, no mesmo dia em que o Bayern encara o Mainz, com Nagelsmann a confirmar a paragem de Kimmich até janeiro “por precaução”. Ontem, o Augsburgo bateu o Colónia (2-0) na abertura da 15ª jornada.



Autor: D. P.