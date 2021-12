Revelado valor da cláusula de Haaland

É um dos nomes próprios do mercado de transferências e, sabe-se agora com mais certeza, que Erling Haaland tem no seu contrato uma cláusula de rescisão que pode ser vista como uma verdadeira pechincha. A confirmação foi dada por Oliver Kahn, em entrevista ao jornal 'Bild', na qual o antigo guarda-redes e agora CEO do Bayern Munique desmentiu o interesse no avançado. "O seu contrato em Dortmund vai até 2024, mas pode deixar o Borussia no verão uma verba fixa de 75 milhões de euros", declarou Kahn, que nessa mesma entrevista assumiu que o Bayern apenas não avançará pelo norueguês... porque não quer.Sem o Bayern na corrida, o futuro de Haaland poderá passar por outros gigantes, sendo que Real Madrid, Manchester City e Manchester United serão, em teoria, as equipas mais bem colocadas para assegurar a contratação do avançado que é visto por muitos como o maior nome para o futuro a par de Kilian Mbappé.