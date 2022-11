Sébastien Haller operado com sucesso pela segunda vez a cancro nos testículos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sébastien Haller, avançado do Borussia Dortmund, informou esta sexta-feira ter efetuado uma segunda operação ao cancro testicular que lhe foi diagnosticado ainda na pré-época.

"Cirurgia número 2 correu bem!", escreveu o avançado, de 28 anos, na rede social Twitter, agradecendo à equipa médica, acrescentando estar "ansioso" pelo passo seguinte, num texto ilustrado com uma fotografia na cama do hospital e com os médicos.

O jogador transferiu-se do Ajax para o Borussia Dortmund por 31 milhões de euros em julho, mas ainda não jogou pelos alemães após lhe ter sido detetado um tumor maligno nos testículos, sendo sujeito a uma primeira intervenção cirúrgica ainda em julho.

Haller, que esteve em evidência ao serviço do Ajax, a última época com 34 golos e nove assistências, transferiu-se para o Borussia Dortmund, depois de os alemães perderem o goleador norueguês Erling Haaland, que saiu para o Manchester City.

Na sequência dos tratamentos, o costa-marfinense fez também quimioterapia e em outubro ainda tinha esperança de evitar uma segunda cirurgia, como referiu à UEFA: "se tiver sorte a suficiente de evitar uma segunda cirurgia, as coisas podem melhorar rapidamente".

Antes do diagnóstico, o futebolista chegou a pensar que tinha uma hérnia e pediu ao Dortmund para fazer exames, porque sentiu dores de estômago quando estava ao serviço da seleção da Costa do Marfim.