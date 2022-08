Terzic sobre Cristiano Ronaldo: «É o maior rumor de sempre do Borussia Dortmund»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda antes de ver o seu Borussia Dortmund perder de forma incrível na receção ao Werder Bremen (aos 85' vencia por 2-0 e perdeu por 3-2...), o técnico Edin Terzic falou à Sky alemã sobre a possibilidade que foi levantada na imprensa de Cristiano Ronaldo reforçar a sua equipa."É um dos melhores futebolistas que vi jogar. Mas é claro que o Cristiano Ronaldo é o maior rumor de sempre do Borussia Dortmund. Já falámos sobre isso", disse Terzic, apontando às declarações da véspera de Joachim Watzke.Na altura, questionado sobre o tema, o líder do clube alemão colocou essa possibilidade de parte : "Adoro o jogador, seria certamente uma ideia encantadora vê-lo jogar aqui […] mas não há qualquer contacto entre as duas partes, há que deixar de falar sobre isso", afirmou.