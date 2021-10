Treinador do Dortmund deixa recado a selecionador da Noruega: «Haaland não é uma máquina»

De fora dos planos de Marco Rose há três jogos consecutivos devido a uma lesão na coxa, Haaland continua a preocupar os responsáveis do Dortmund e o tempo de paragem pode ser mais prolongado do que inicialmente se pensou. Questionado acerca da disponibilidade do norueguês para as próximas partidas de qualificação para o Mundial'2022, o treinador dos alemães garantiu que o jogador "está a recuperar" e que "não é uma máquina".





"Está a tentar recuperar para jogar há muitos dias... já me disse: 'Adoraria jogar, mas não me consigo mexer como quero. Nem sequer consigo andar'", começou por revelar Rose.E prosseguiu. "Esta é a realidade com a qual estamos a trabalhar, e acredito que seria inteligente da parte de todos se deixássemos de especular. Entendo a federação norueguesa, mas é um ser humano, não é uma máquina. Se não funciona, não funciona".O técnico germânico frisou ainda que insistir todos os dias acerca da condição física do jogador "lhe coloca pressão", pressão essa que "não devia existir". "Temos de conseguir recuperá-lo para o Dortmund e para a seleção. Por agora, as coisas não parecem bem no que toca à Noruega. E isto também é ele próprio que diz, que devíamos libertá-lo da pressão e parar de lhe perguntar todos os dias acerca da sua condição física", rematou.