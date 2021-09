Treinador do Dortmund explica situação clínica de Haaland antes do jogo com o Sporting

Haaland é a 'estrela maior' da constelação do B. Dortmund que amanhã recebe o Sporting em encontro da 2.ª jornada da Liga dos Campeões (20 horas) e... a grande dúvida de Marco Rose. O goleador da equipa alemã está com problemas musculares, o que o levou a falhar o jogo com o M'gladbach no último sábado, e segundo o técnico dos alemães ainda sente "muita dor", o que pode ser impeditivo para o jogo de amanhã com os leões.





"O [Julian] Brandt treinou, se correr tudo bem hoje será opção para amanhã à noite. Quanto ao Reus e ao Haaland temos de ver, são situações difíceis. O Marco [Reus] correu ontem, e bem, vamos ver como será hoje no derradeiro treino. O Haaland ainda sente muita dor. Estou a confiar nele, mas temos de avaliar a situação. Se tiver feito uma boa regeneração… Seja como for, temos confiança nos nossos jogadores. Se tivermos de jogar sem o Erling, assim o faremos", sublinhou Marco Rose, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Sporting.De resto, o treinador de 45 anos mostrou estar familiarizado com o Sporting e destacou alguns dos jogadores da equipa orientada por Rúben Amorim. "É o campeão português, isso diz tudo. Se bateram o Benfica e FC Porto, é claro que têm ótimos jogadores, uma boa estrutura. O Porro é um óptimo jogador, contrataram o Sarabia ao PSG, Paulinho também é um bom avançado. Geralmente jogam com linha de três na defesa. Na frente adaptam-se ao adversário, podem colocar dois ou três jogadores no meio-campo. O [Matheus] Nunes é outro ótimo jogador. É a Liga dos Campeões, quando o hino começar a tocar acho que vamos obter um bom resultado e voltar ao caminho do sucesso", sublinhou.gra