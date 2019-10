Watzke: «Aubameyang tem de ver Champions pela televisão»

Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, concedeu uma interessante entrevista ao ‘Suddeustche Zeitung’, onde abordou uma série de temas da atualidade do clube germânico. A política de transferências do emblema foi um dos temas e quando se falou do avançado Pierre-Emerick Aubameyang, que saiu de Dortmund em 2018, Watzke não resistiu a uma provocação.

"O Aubameyang está muito bem no Arsenal. Provavelmente fica feliz quando olha para a conta bancária, mas tem de ficar a ver a Champions pela televisão e certamente tem pena disso", revelou sobre o avançado.

Mais a sério foi o comentário sobre o prodígio Jadon Sancho, de quem se diz que deverá abandonar o clube no próximo mercado de transferências: "Não é garantido que ele queira sair. Ele está satisfeito aqui e isso é o mais importante."