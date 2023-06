Daniel Farke deixa comando técnico do Borussia Mönchengladbach

O treinador Daniel Farke deixou esta sexta-feira o comando técnico do Borussia Mönchengladbach, depois de ter terminado a Liga alemã de futebol no 10.º lugar, anunciou o clube germânico.

No Borussia Mönchengladbach desde junho de 2022, Daniel Farke levou o clube ao mesmo 10.º lugar que tinha alcançado no ano anterior, voltando a falhar a qualificação para as competições europeias.

"Depois de uma análise detalhada acerca da época e de algumas discussões mais intensas, Daniel Farke e o clube decidiram seguir caminhos separados", fez saber o diretor desportivo do Borussia, Roland Virkus, em comunicado.

Farke, de 46 anos, treinou dos ingleses do Norwich entre 2017 e 2021 e deixou o clube russo Krasnodar devido à invasão russa da Ucrânia, sem quem tivesse dirigido um único jogo.

Os pontos altos do seu 'consulado' à frente do Mönchengladbach foram as vitórias sobre o campeão Bayern Munique, por 3-2, em fevereiro, e sobre e o Borussia Dortmund, vice-campeão, por 4-2, em novembro, mas a fase final do campeonato foi penosa para a equipa, que venceu apenas três dos seus últimos 13 jogos.