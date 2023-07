Defesa do Monchengladbach diagnosticado com cancro

Stefan Lainer, defesa austríaco do Borussia Monchengladbach, internacional pelo seu país, foi diagnosticado com um cancro e vai falhar a competição durante alguns meses, segundo anunciou o clube da Bundesliga. Exames médicos revelaram que Lainer, de 30 anos, tem um linfoma."O Stefan Lainer vai falhar a competição durante vários meses. Depois de vários exames médicos, o defesa de 30 anos foi diagnosticado com um linfoma. Vai agora submeter-se a vários meses de tratamento. O cancro foi detetado muito cedo e é tratável com medicação", explicou o clube da Bundesliga, em comunicado.Roland Virkus, dirigente do Monchengladbach acrescentou: "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para lhe proporcionar o melhor tratamento possível. Desejamos, a ele e à família, muita força e otimismo na luta contra esta doença."O defesa chegou ao clube alemão em 2019, proveniente do Salzburgo.