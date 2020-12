Marcus Thuram multado pelo M'Gladbach no valor de um mês de salário por cuspir em adversário

O internacional francês Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, foi multado pelo clube "no equivalente a um mês de salário", por ter cuspido num adversário no decorrer do jogo com o Hoffenheim, informou este domingo o clube germânico.

"Vamos multá-lo no equivalente a um mês de salário, pelo comportamento que levou à sua expulsão, e esse valor será doado para fins de beneficência", revelou o diretor desportivo do 'Gladbach', Max Eberl, em declarações divulgadas no site oficial do clube.

No sábado, o avançado foi expulso aos 79 minutos da partida da 13.ª jornada da Liga alemã - que terminou com o triunfo do Hoffenheim, por 2-1 -, por ter cuspido no lateral direito adversário Stefan Posch.

"O Marcus já pediu desculpa ao Stefan Posch, ao Hoffenheim, aos seus companheiros, à equipa técnica e aos adeptos do 'Gladbach'. Cometeu um erro grave e será punido por isso. No entanto, continua a ser a mesma pessoa que conhecemos há dois anos e estaremos aqui para apoiá-lo", referiu Eberl.

De acordo com o jornal alemão 'Bild', o filho do antigo internacional francês Lilian Thuram, de 23 anos, vai pagar uma multa que ronda os 150.000 euros, um valor recorde no Borussia Mönchengladbach.