Weigl na lista de pré-convocados da Alemanha para o Mundial'2022

O jornal alemão 'Bild' divulgou esta segunda-feira a lista de 55 jogadores que figura na pré-convocatória do selecionador alemão Hansi Flick para o Mundial'2022, que arranca no próximo dia 20 de novembro, no Qatar. Entre as opções que foram divulgadas por esta fonte, de realçar a presença de Julian Weigl, médio emprestado pelo Benfica ao Borussia Mönchengladbach.Neuer (Bayern Munique)Ter Stegen (Barcelona)Trapp (Eintracht Frankfurt)Baumann (Hoffenheim)Leno (Fulham)Kehrer (West Ham)Henrichs (Leipzig)Raum (Leipzig)Rüdiger (Real Madrid)Süle (Borussia Dortmund)Ginter (Friburgo)Schlotterback (Borussia Dortmund)Gosens (Inter Milão)Hummels (Borussia Dortmund)Koch (Leeds United)Klostermann (Leipzig)Knoche (Union Berlin)Günter (Friburgo)Tah (Bayer Leverkusen)Netz (Borussia Mönchengladbach)Kimmich (Bayern Munique)Goretzka (Bayern Munique)Gündogan (Manchester City)Musiala (Bayern Munique)Wirtz (Bayer Leverkusen)Gnabry (Bayern Munique)Sané (Bayern Munique)Müller (Bayern Munique)Reus (Borussia Dortmund)Kramer (Borussia Mönchengladbach)Hofmann (Borussia Mönchengladbach)Götze (Eintracht Frankfurt)Brandt (Borussia Dortmund)Arnold (Wolfsburgo)Weigl (Borussia Mönchengladbach)Can (Borussia Dortmund)Stach (Mainz)Khedira (Union Berlin)Werner (Leipzig)Havertz (Chelsea)Adeyemi (Borussia Dortmund)Nmecha (Wolfsburgo)Füllkrug (Werder Bremen)Moukoko (Borussia Dortmund)