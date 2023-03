Colónia proibido de contratar nas próximas duas janelas de transferências

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Colónia revelou que foi impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores nas próximas duas janelas de transferências (no próximo verão e em janeiro de 2024), mas garantiu também que vai recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).





"Para além disso, foi pedida a suspensão temporária do castigo até que o veredito final seja conhecido", revelou o 13.º classificado da Bundesliga em comunicado. Em causa está a contratação do jovem esloveno Jaka Cuber Potocnik, de 17 anos, que terá rescindido contrato com o Olimpija Ljubljana sem justa causa. Por isso, a FIFA condenou o clube e o jogador a pagarem 51.750 euros ao clube esloveno e Potocnik foi suspenso quatro meses.