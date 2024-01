Timo Schultz sucede a Steffen Baumgart como treinador do Colónia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador alemão Timo Schultz assumiu o comando técnico do Colónia, com o objetivo de assegurar a manutenção na Liga germânica, anunciou esta quinta-feira o penúltimo classificado da competição.

Schultz, de 46 anos, que esta época já treinou os suíços do Basileia, sucede ao compatriota Steffen Baumgart e vai estrear-se como treinador do Colónia frente ao Heidenheim, em 13 de janeiro, no regresso da Bundesliga após a pausa invernal.

O histórico clube alemão ocupa o 17.º e penúltimo lugar, uma das duas posições de despromoção direta ao segundo escalão, em igualdade pontual com o Mainz, 16.º colocado, e o lanterna-vermelha Darmstadt, com um saldo de duas vitórias, quatro empates e 10 derrotas, em 16 jornadas.