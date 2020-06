Florian Wirtz torna-se no jogador mais jovem de sempre a marcar na Bundesliga

O médio alemão Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, tornou-se este sábado no jogador mais jovem de sempre a marcar um golo na história da Bundesliga, na derrota caseira da sua equipa com o Bayern Munique (4-2).

Num duelo da 30.ª jornada da Bundesliga, Wirtz cumpriu apenas o seu quarto jogo pela formação principal de Leverkusen (foi lançado no arranque da segunda parte), e, aos 89 minutos, fez história, após bater o guarda-redes Manuel Neuer, no último golo da partida.

Com 17 anos e 34 dias, o internacional sub-17 germânico passou a ser o marcador mais jovem de sempre da história da Bundesliga, recorde que pertencia desde 2005 ao turco Nuri Sahin, na altura com 17 anos e 85 dias e ao serviço do Borussia Dortmund.

Além de Wirtz e Sahin, Julian Draxler, Christian Pulisic, Timo Werner e Kai Havertz são os outros jogadores com menos de 18 anos que marcaram golos na competição.

Sahin, agora com 31 anos e atualmente no Werder Bremen, perdeu este recorde, mas continua a ser o jogador mais novo de sempre a pisar um relvado da Bundesliga. Neste 'campeonato', Wirtz é terceiro, após se ter estreado pelo Bayer em 18 de maio deste ano.