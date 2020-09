Manuel Baum é o novo treinador do Schalke 04 de Gonçalo Paciência

O treinador alemão Manuel Baum vai orientar o Schalke 04, equipa na qual alinha o futebolista português Gonçalo Paciência, nas duas próximas épocas, anunciou esta quarta-feira o clube, que recentemente despediu David Wagner devido aos maus resultados.

Manuel Baum, de 41 anos, liderou o Augsburgo entre 2016 e 2019, tendo depois assumido funções na seleção alemã de sub-20.

O novo técnico do Schalke substitui no cargo o norte-americano David Wagner, despedido no domingo devido aos maus resultados da equipa, que soma 18 jogos sem vencer e está no fundo da tabela da liga alemã, sem qualquer ponto.

A derrota (3-1) na receção ao Werder Bremen, no sábado, a contar para a segunda jornada da Bundesliga, foi a 'gota de água' para o treinador, de 28 anos, já depois da estreia desastrosa na ronda inaugural, em que o clube do Ruhr foi goleado por 8-0 frente ao campeão Bayern Munique.