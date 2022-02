Mainz vence Bayer Leverkusen e sobe ao sétimo lugar na Bundesliga

O Mainz recebeu e venceu esta sexta-feira o Bayer Leverkusen, por 3-2 na 23ª jornada da 1ª Liga alemã de futebol, mas esteve a perder por duas vezes e deu a volta ao resultado.



O Bayer adiantou-se no marcador aos 35 minutos, pelo avançado checo Patrik Schick, vantagem que manteve até ao intervalo, mas na segunda parte o Mainz empatou aos 57, pelo lateral esquerdo espanhol Aaron Martin.

No entanto, o Bayer Leverkusen voltou para a frente do marcador aos 74 minutos, pelo avançado argentino Lucas Alario, mas o Mainz não 'deitou a toalha ao chão' e operou a reviravolta no espaço de quatro minutos, aos 84 e 88, pelo médio holandês Jean Paul Boetius e pelo avançado dinamarquês Marcus Ingvartsen, respetivamente.

Com este triunfo, o Mainz subiu à sétima posição, com 34 pontos (23 jogos), enquanto o Bayer Leverkusen é terceiro, com 41 (23), numa tabela classificativa liderada pelo Bayern Munique, com 52 (22), seguido do Borussia Dortmund, com 46 (22).