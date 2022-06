Lewandowski fica mais caro

A transferência de Robert Lewandowski para o Barcelona pode ter ficado ainda mais complicada, já que a imprensa espanhola avança que o Bayern decidiu... subir o preço do goleador polaco para os 50 milhões de euros , mais 10 milhões do que o valor anteriormente falado.

Apesar do emblema bávaro não estar disposto em facilitar a saída, certo é que o avançado, de 33 anos, está muito interessado em representar os blaugrana e, de acordo com o ‘Mundo Deportivo’ terá até rejeitado uma oferta do PSG nos últimos dias. O diário catalão revela ainda que até já há um princípio de acordo com o Barça, para um contrato de três épocas, faltando portanto convencer o Bayern.