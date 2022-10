Mainz goleia Colónia e sobe provisoriamente ao terceiro lugar da Bundesliga

O Mainz goleou esta sexta-feira na receção ao Colónia, por 5-0, na 11.ª jornada da Liga alemã, e subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar do campeonato.

A equipa da casa entrou forte, cedo ganhou vantagem no resultado, graças a um golo do avançado dinamarquês Marcus Ingvartsen, aos 11 minutos, na execução de uma grande penalidade, e praticamente resolveu a partida durante a primeira parte.

Para isso contribuiu o central visitante Luca Kilian, que viu dois cartões amarelos aos 10 e 28 minutos e acabou expulso, vantagem que o Mainz soube explorar para marcar mais dois golos ainda antes do intervalo, aos 35' e 40', pelos médios Dominik Kohr e Anton Stach, respetivamente.

Na segunda parte, com três golos sem resposta e mais um jogador em campo, o Mainz ampliou o resultado para 5-0, com golos do lateral esquerdo espanhol Aaron Martin (73'), e do avançado austríaco Karim Onisiwo (84').

Com este triunfo, o Mainz subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar da Bundesliga, com 18 pontos, numa tabela classificativa liderada pelo Union Berlim, adversário do Sp. Braga no Grupo D da Liga Europa, com 23, seguido do Bayern Munique, com 19.

O Friburgo segue em quarto lugar, com 18 pontos, os mesmos do Mainz, que tem mais um jogo.