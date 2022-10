Friburgo vence e segue no terceiro lugar da Liga alemã

O Friburgo bateu este domingo fora o Schalke 04, por 2-0, e subiu ao terceiro posto da Liga alemã de futebol, ultrapassando o Borussia Dortmund, enquanto o Colónia e o Hoffenheim empataram a um golo.

O médio italiano Vincenzo Grifo bisou para o Friburgo, aos 45+1 e aos 61, dando a vitória à formação do sul da Alemanha no encontro da 12.ª jornada, que está no terceiro lugar e soma agora 24 pontos, menos um do que o Bayern Munique e menos dois do que o líder Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa.

Já o Schalke 04 sofreu a quinta derrota seguida na Bundesliga e é o último classificado, com apenas um ponto.

Em Colónia, a formação da casa adiantou-se no marcador aos 13 minutos, por intermédio do austríaco Florian Kainz, mas o Hoffenheim reagiu aos 36, através do dinamarquês Jacob Larsen, ditando a divisão de pontos.

O Colónia está na 10.ª posição com 17 pontos, enquanto o Hoffenheim, que contou com o contributo do jovem defesa português Eduardo Quaresma a partir dos 62 minutos, é sétimo com 18 pontos.

No outro jogo do dia, o Union Berlim, com um golo no último lance da partida e com Diogo Leite em destaque, manteve o comando da Liga alemã de futebol, com o triunfo por 2-1 na receção ao Borussia Mönchengladbach.

A formação da capital germânica chegou ao triunfo aos 90+7 minutos com um remate certeiro do neerlandês Doekhi, numa partida em que chegou ao intervalo a perder e em que teve dois golos anulados pelo VAR.

O suíço Elvedi deu vantagem ao Borussia Mönchengladbach aos 33 minutos, mas Behrens refez a igualdade, aos 79, num lance com assistência do central português Diogo Leite, que foi titular e esteve a tempo inteiro no Union.

Com este resultado, o emblema de Berlim segue com surpresa na liderança da Bundesliga, com 26 pontos, com um de vantagem sobre o Bayern Munique, segundo classificado, que tinha provisoriamente passado à frente com a goleada aplicada sábado ao Mainz (6-2).

O Borussia Mönchengladbach segue no 11.º posto, com 16 pontos.