Friburgo regressa aos triunfos e continua a sonhar com acesso direto à 'Champions'

O Friburgo regressou esta sexta-feira aos triunfos na Liga alemã de futebol, na receção ao Wolfsburgo (2-0), no encontro de abertura da 33.ª jornada da prova, e colou-se ao quarto colocado Union Berlim.

Após dois jogos seguidos sem vencer, os anfitriões voltaram a 'sorrir' e a ficar com esperanças de ainda poder garantir o acesso direto à Liga dos Campeões na próxima época, graças aos remates certeiros dos suplentes utilizados Christian Gunter (71) e Nils Petersen (75), ambos servidos pelo húngaro Roland Sallai.

Com este triunfo, o Friburgo mantém o quinto posto, mas agora com 59 pontos, os mesmos de Union Berlim, que ainda vai jogar nesta ronda com Hoffenheim, e apenas a um do terceiro colocado, o Leipzig.

A Bundesliga é comandada pelo Bayern Munique, com 68 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund (segundo posicionado).