Borussia Mönchengladbach ultrapassa Wolfsburgo nos 'oitavos' da Taça alemã

O Borussia Mönchengladbach ganhou esta terça-feira ao Wolfsburgo, por 1-0, com o golo que decidiu esta partida dos oitavos de final da Taça da Alemanha a surgir no último minuto do prolongamento.

Depois do tempo regulamentar sem golos, e quando tudo apontava para que o jogo no Borussia-Park fosse resolvido no desempate por penáltis, o internacional sub-21 francês Manu Koné fez aos 120 minutos o golo que 'carimbou' a passagem dos anfitriões para os 'quartos'.

O avançado português Tiago Tomás, formado no Sporting, foi titular do lado do Wolfsburgo, tendo sido substituído aos 112 minutos.