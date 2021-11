Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Borussia Dortmund-Estugarda, 2-1: mais Guerreiro e ameaçador Próximo adversário do Sporting na Champions ganha e fica a um ponto do líder, no regresso em alta do lateral português





Marco Reus apontou o golo decisivo

• Foto: EPA