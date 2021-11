Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do RB Leipzig-Borussia Dortmund, 2-1: Nkunku tira-lhes o sorriso amarelo Francês faz magia com golo e assistência e rival do Sporting termina semana com nova queda





• Foto: Lusa/EPA