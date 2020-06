Achraf Hakimi despede-se do B. Dortmund: «Espero que os nossos caminhos voltem a cruzar-se»

Achraf Hakimi despediu-se esta terça-feira do Borussia Dotmund, clube onde esteve nas últimas duas épocas, cedido pelo Real Madrid. Numa carta aberta, que o próprio publicou nas redes sociais, Hakimi diz que chegou a hora de dizer adeus, agradece por tudo o que desfrutou e pelo apoio recebido, desejando que um dia possa voltar a vestir a camisola da formação germânica.





Ver esta publicação no Instagram Gracias @bvb09 .? ? Thanks @bvb09 . Uma publicação partilhada por Achraf Hakimi (@achrafhakimi) a 30 de Jun, 2020 às 2:19 PDT

"Chegou o momento de terminar uma etapa muito bonita da minha vida. Depois de dois anos maravilhosos, deixo este clube que tantas alegrias me deu.Desde o primeiro momento, foi recebido pelo clube e pela cidade de forma incrível. Agora sei que tinha razão em escolher Dortmund como a minha casa há dois anos.Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipa, equipa técnica e todo staff do clube pelo amor e confiança que me deram o tempo todo. Também aos maravilhosos adeptos que nos apoiaram incondicionalmente em todos os jogos. Nunca vou esquecer o 'muro amarelo' (Gelbe Wand), simplesmente maravilhoso.Espero que um dia os nossos caminhos voltem a cruzar-se", escreveu o lateral-direito marroquino de 21 anos, que deverá ser reforço do Inter Milão para a próxima temporada