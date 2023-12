Adeptos alemães vão fazer 12 minutos de silêncio em protesto contra a Bundesliga

Os primeiros 12 minutos dos jogos deste fim de semana da Bundesliga prometem ser... estranhos. Tudo porque, numa medida conjunta, os principais grupos de apoio dos clubes do campeonato alemão decidiram ficar em silêncio precisamente durante esse período temporal, em protesto contra a possível venda de direitos televisivos e de marketing a um investidor externo."Não estamos preparados para ficar de braços cruzados enquanto o futebol alemão é vendido", podia ler-se no comunicado emitido em conjunto por praticamente todas as falanges de apoio.A escolha dos 12 minutos tem a ver com a tradicional alusão ao "12.º jogador", que é normalmente atribuído aos adeptos, e visa essencialmente reforçar que o foco deve ser nos adeptos nos estádios e não nos espectadores que observam os jogos a partir das suas casas.A primeira exibição dessa insatisfação deverá ser já nesta sexta-feira, no duelo entre Borussia Monchengladbach e Werder Bremen. Curioso será perceber como serão celebrados os golos se acontecerem nos primeiros 12 minutos...