Adeptos do Estugarda juntam-se para fazer 'vaquinha' para contratar Messi

Com Leo Messi a bater o pé para forçar a saída do Barcelona, são vários os clubes de topo que sonham e esgrimem argumentos para tentar convencer o argentino, mas há também que leve toda a situação de uma forma menos séria. Já aqui vimos vários casos de clubes que anunciaram o argentino na brincadeira, outros que foram 'hackeados' e agora damos conta da iniciativa levada a cabo pelos adeptos do Estugarda, que lançaram uma recolha de fundos para assegurar 900 milhões de euros (700 milhões para o pagamento da cláusula de 200 milhões para o salário do jogador).





É praticamente certo que tudo não passa de um sonho, mas a verdade é que quem decidir juntar-se a esta causa irá, pelo menos, ajudar a uma organização não lucrativa com a verba doada. "Nós, fãs do Estugarda, estamos a recolher fundos para pagar a transferência de Leo Messi. No caso de o montange necessário não for atingido ou Messi se juntar a outro clube, a totalidade da verba será doada à Viva con Agua", pode ler-se no manifesto publicado no site especializado ' GoFundMe ', que até agora garantiu 750 euros.