Adeptos do Hamburgo invadem relvado para celebrar subida, mas acabam em lágrimas após golo aos 90'+9

Já todos sabemos que não é propriamente muito inteligente celebrar antes do tempo, mas há quem insista em cometer esse erro. O mais recente exemplo disso foram os adeptos do Hamburgo, que esta tarde foram do céu ao inferno em poucos minutos. Tudo porque decidiram celebrar algo, até com invasão de campo, antes de haver efetivamente motivos para tal. E, pior, no final acabaram por não ter nada para festejar!Mas expliquemos: esta tarde, depois da decisão da véspera na Bundesliga, foi dia de resolver a questão na 2. Bundesliga. À entrada da última jornada, o Darmstadt já estava promovido diretamente e havia ainda uma outra decisão entre Heidenheim e Hamburgo - na luta pela outra vaga direta de subida e ainda quem iria ao playoff. As contas faziam-se de forma simples: com 63 pontos, o Hamburgo tinha de ganhar ao Sandhausen e esperar que o Heidenheim, com 64, não fizesse o mesmo diante do Jahn Regensburg para subir diretamente.E a verdade é que a tarde começou praticamente de forma perfeita para o Hamburgo, que aos 3' já ganhava na sua partida. O resultado era perigoso, mas manteve-se até final e deixava boas perspetivas. No outro lado, em Regensburg, as boas notícias também chegavam, já que o Heidenheim à hora de jogo perdia por 2-1 - depois de três golos em 7 minutos, entre os 51' e os 58'. Era o cenário perfeito. E assim ficou até ao momento mais dramático da tarde.Já perto das 17h30 locais, às 17h22 para sermos mais exatos, o árbitro da partida apita para o final do Sandhausen-Hamburgo. A vitória por 1-0 valia 3 pontos e colocava a equipa visitante na Bundesliga. Só havia que esperar pelo que viesse do outro jogo, que no mesmo instante estava em 2-1 para o Jahn Regensburg - o que deixava o Heidenheim como 3.º colocado. O que veio depois foi do mais dramático que pode haver...Dois minutos depois do apito final no jogo do Hamburgo, já com os adeptos dentro do campo a celebrar que nem loucos a subida de divisão, o Heidenheim empata a partida. Aos 90'+3, num penálti de Jan Beste. O empate ainda chegava para subir e a festa, apesar de mais tímida, ainda continuava. E assim continuou até que, num enormíssimo golpe de teatro, o Heidenheim conseguiu o impensável. A reviravolta. Aos 90'+9!Foi a loucura de um lado e a profunda tristeza do outro. Mas o que fica é uma lição para o futuro: celebrar... só mesmo depois do apito final. Menos mal que o Hamburgo ainda tem outra chance, no playoff de promoção com o Estugarda, a disputar a duas mãos, em jogos a 1 e 5 de junho.