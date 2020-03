Adeptos do Lokomotive Leipzig compraram 60 mil bilhetes para jogo com "adversário invisível"

Em tempos de crise por causa da suspensão dos campeonatos à conta do surto do coronavírus, os clubes têm sido obrigados a reinventar-se para tentar arranjar formas de subsistência e a verdade é que um pouco por toda a Europa nos chegam exemplos de criatividade, mas também de fidelidade por parte dos adeptos. Um dos mais recentes diz respeito ao Lokomotive Leipzig, uma equipa do quarto escalão do futebol alemão que na semana passada decidiu lançar o desafio aos adeptos para contribuírem financeiramente para a salvação do clube neste período.





Para tal, os adeptos foram desafiados a adquirir ingressos para um jogo imaginário, a disputar a 8 de maio, diante de um "adversário invísivel". Cada bilhete virtual está à venda por um euro e a verdade é que a campanha está a ser um sucesso, com um total de 63 mil ingressos a serem transacionados no espaço de uma semana. O objetivo é dobrar essa marca, superar os 120 mil bilhetes vendidos e assim igualar a maior lotação da história do clube (na altura enquanto FC Lokomotive), que data de 1987, na meia-final da Taça dos Vencedores das Taça diante do Bordéus.A campanha tem sido um sucesso não só na Alemanha, já que os contributos chegam um pouco de todo o Mundo, desde Austrália, Namíbia, Bélgica, Dinamarca, França, Polónia ou Suíça.