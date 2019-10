Ajudou a derrotar o Benfica e agora vai aventurar-se nos e-Sports

Os vídeojogos, especialmente aqueles que recriam o futebol (seja ele jogado ou treinado), são cada vez mais parte integrante da vida dos futebolistas profissionais e, ao que parece, há quem tenha mesmo muito jeito em ambos os campos, tanto no real como no virtual. É o caso do médio Diego Demme, do RB Leipzig, que esta quarta-feira foi mesmo convocado para representar o seu clube no VBL Club Championship, o campeonato alemão de e-Sports.Titular em todas as partidas até ao momento disputadas na Premier League, assim como nos duelos de Liga dos Campeões, nomeadamente diante do Benfica, o jogador de 27 anos terá agora a sua chance de mostrar o seu talento perante todos a nível nacional no campeonato onde estarão representadas onze equipas da Bundesliga e outras onze da 2.Bundesliga.E desengane-se quem possa pensar que Demme apenas entrou na equipa por ser futebolista. É que, segundo Cihan Yasarlar, um dos elementos profissionais da equipa convocada, o médio saber jogar... "Há alguns jogadores do Leipzig que gostam de se testarem contra nós. Já joguei contra o Diego e não é o único que sabe o que está a fazer no jogo. Se estão no centro de treinos e têm um pouco de tempo livre, então há sempre espaço para um jogo", atirou Yasarlar.