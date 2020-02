Alemães dão o exemplo: adeptos do Bayern insultam líder do Hoffenheim e jogadores boicotam jogo

O Bayern Munique goleou por 6-0 na visita ao Hoffenheim e o resultado gordo seria mesmo a principal notícia se... o jogo não tivesse sido interrompido por protestos dos adeptos bávaros contra o presidente do clube visitado.

.@Bundesliga_EN | @achtzehn99_en 0-6 @FCBayernEN



Jogo interrompido e recolha aos balneários depois das claques do Bayern insultarem o presidente do Hoffenheim. Quando regressaram ao relvado, as duas equipas ficaram a trocar a bola entre eles ? #BundesligaEleven #ForTheFans pic.twitter.com/VUAaVKZWNy — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) February 29, 2020

Aos 66 minutos surgiram tarjas no sector do estádio onde se encontravam os adeptos do Bayern com insultos e protestos dirigidos ao proprietário do Hoffenheim. "Dietmar Hopp continua a ser um filho da p...", leu-se numa dessas mensagens. O árbitro decidiu interromper a partida e foram próprios atletas e elementos do staff do Bayern Munique a dirigirem-se à bancada para pedir satisfações aos seus adeptos.





Insultos nas bancadas... e no relvado: o que fizeram os jogadores do Bayern e do Hoffenheim?



Os jogadores das duas equipas recolheram depois ao túnel dos balneários e o jogo seria reatado após oito minutos, mas não mais se viu futebol. Isto porque os craques se limitaram a deixar o relógio correr até ao apito final do árbitro enquanto trocaram a bola entre si (mesmo entre jogadores das duas equipas) e retribuiram as ovações enviadas das bancadas.



Também na receção do Dortmund ao Friburgo o presidente do Hoffenheim foi alvo de insultos dos adeptos da casa, facto que levou o árbitro da partida a ameaçar suspender a partida. O jogo esteve mesmo interrompido durante breves instantes e o speaker do estádio teve de pedir aos adeptos para pararem com os cânticos de forma a que a partida pudesse prosseguir.