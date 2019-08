Alemães voltam a apontar Raphaël Guerreiro ao PSG

O jornal alemão 'Bild' refere, esta terça-feira, que o internacional português Raphaël Guerreiro continua na órbita do PSG. Segundo o mesmo jornal, os parisienses parecem ter voltado à 'carga' pelo defesa, oferecendo um contrato de oito milhões por época, podendo o mesmo chegar aos 10 milhões somando os bónus.O defesa tem contrato com o Borussia Dortmund até 2020, estando os alemães a tentarDe resto, não é a primeira vez que o nome do lateral-esquerdo surge ligado aos campeões franceses. Nos últimos dias chegou a surgir a informação de que o português teria agendada uma reunião com os responsáveis franceses com vista à sua contratação, masatravés de uma publicação no Twitter.Com o mercado a fechar na próxima segunda-feira, dia 2, o futuro de Raphaël Guerreiro, que se encontra neste momento a recuperar de uma lesão muscular na coxa, parece ser ainda incerto.