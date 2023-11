Alemanha perde com a Áustria e fecha ano com seis derrotas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De mal a pior. A pouco mais de seis meses de disputar um Europeu no qual é organizadora, a Alemanha fechou o ano de 2023 com mais uma derrota - a sexta em onze partidas -, ao perder por 2-0 na visita à Áustria.Naquele que era o sexto jogo de Julian Nagelsmann no comando da Mannschaft - duas vitórias, um empate e três derrotas -, os germânicos viveram mais uma noite para esquecer, sentenciada pelos golos de Marcel Sabitzer (29') e Christoph Baumgartner (73'). Pelo meio, num momento que acaba por ser a imagem clara daquilo que está a ser esta Alemanha, Leroy Sané foi expulso aos 49', após agredir Phillipp Mwene.Em onze jogos este ano, a Alemanha venceu três, empatou dois e perdeu seis, tendo marcado 17 e sofrido 22.