Alphonso Davies vai falhar as próximas semanas de competição. O lateral-esquerdo canadiano do Bayern Munique já deixou a Covid-19 para trás mas na sequência de ter contraído o vírus acabou por lhe vir a ser detetado um problema cardíaco, como revelado pelo treinador Julian Nagelsmann."Ele está afastado dos treinos até novas ordens. Ele também não estará disponível para jogar nas próximas semanas. Esta miocardite não é tão dramática como foi revelado pelos exames. No entanto, para ser curada, é algo que leva, definitivamente, um certo tempo ", explicou Nagelsmann.O jovem jogador, de apenas 21 anos, é um dos imprescindíveis dos bávaros. Esta temporada conta 23 jogos oficiais pelo Bayern.