André Silva a caminho do Eintracht Frankfurt

André Silva está muito perto de ser reforço do Eintracht Frankfurt. Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, o avançado vai ser emprestado pelo Milan, com os alemães a ficarem com uma opção de compra que pode ser acionada no final da temporada.





O internacional português já terá mesmo aceitado o seu novo destino, sendo que o negócio está incluído na transferência de Ante Rebic, que fará o sentido inverso.Recorde-se que André Silva chegou a ser associado ao Sporting, mas também ao Benfica.