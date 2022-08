André Silva titular no empate do Leipzig em Estugarda

O avançado internacional português André Silva fez parte do onze titular do Leipzig, que este domingo empatou a um golo na deslocação ao terreno do Estugarda, na primeira jornada da Liga alemã.

Ambos os golos foram apontados durante a primeira parte do jogo da primeira jornada da Bundesliga, com o médio 'goleador' francês Nkunku a adiantar os visitantes, mas com o seu compatriota Ahamada a restabelecer a igualdade aos 31.

O marcador não mexeu mais até ao final do encontro e, com a igualdade, o Estugarda segue no décimo posto, com um ponto, e o Leipzig vem logo a seguir com a mesma pontuação.

No outro encontro do dia na Alemanha, o Colónia bateu o Schalke 04 por 3-1: Kilian e Keinz deram vantagem à formação da casa, aos 49 e 62 minutos, respetivamente. Bulter reduziu aos 76, mas Ljubicic fechou a contagem aos 80.

Com a vitória, o Colónia segue na quinta posição com três pontos, enquanto o adversário está no 14.º lugar, ainda sem pontuar na nova edição da Liga germânica.