André Silva explica mudança para o Leipzig: «Foi a ambição de crescer e lutar sempre por mais»

André Silva foi apresentado, esta sexta-feira, no Leipzig, depois de ter sido oficializado no início do mês e de ter passado uma temporada ao serviço do Eintracht Frankfurt. O internacional português deixou as suas primeiras palavras enquanto novo elemento dos 'Die Roten Bullen', frisando que o principal motivo da mudança foi a sua "ambição de crescer e de lutar sempre por mais".





"O motivo principal para vir para cá foi a minha ambição de crescer e de lutar sempre por mais. Tentar ser sempre melhor enquanto pessoa e enquanto jogador, e acho que durante o momento da contratação, o Leipzig mostrou-me que [tudo isso] era possível. Mostraram vontade em ter-me, e disseram-me que aquilo que eu ambiciono, seria algo que ia acontecer aqui", referiu.Questionado acerca do primeiro contacto com o novo clube, o avançado mostrou-se entusiasmado pela "mentalidade" dos companheiros e equipa técnica: "O primeiro contacto tem sido especial, as sensações de vir para um espaço novo são sempre boas. Sentir a organização, a força, todo o apoio que tenho sentido. Ver a qualidade toda que tenho ao meu redor nos treinos, e sentir a mentalidade de todos os jogadores e staff é algo incrível, estou muito feliz".Relativamente ao seu melhor atributo, André Silva não tem dúvidas: "Considero que me consigo adaptar muito rápido às situações pedidas de forma a tentar fazer o melhor que consigo. Neste caso, o treinador disse-me que o futebol seria muito ofensivo e muito bom para mim, e eu, imaginando o cenário, claro que achei algo bom. Quando um avançado está perto da baliza, é sempre bom. Acho que o melhor que posso dar é marcar golos, e é isso que vou estar pronto para fazer".O internacional luso ex-Eintracht Frankfurt confessou ainda "sentir-se mal" por ter tido pouca utilização durante o Euro'2020, mas admite que, nesta nova fase, essas situações lhe "dão força para trabalhar: "O facto de não ter tido tantos minutos no Euro é algo que me faz sentir um bocado mal, mas dá-me motivação para trabalhar. O meu objetivo é dar o melhor de mim, fazer o melhor que posso. O futebol é o momento, e no dia-a-dia as coisas mudam. Estou a entrar numa nova equipa, com novos jogadores, novas mentalidades, novas formas de jogar e antes desses 28 golos [da temporada passada] há muito trabalho e há muito que fazer. Nunca tenho um limite, o meu objetivo é sempre fazer o melhor que posso".