Aqui somos educados: Datro Fofana suspenso pelo Union Berlim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Datro Fonana é uma das jovens estrelas do futebol. Foi recrutado pelo Chelsea mas a falta de espaço no plantel blue determinou um empréstimo ao sempre dinâmico Union Berlim.

Esta semana, no duelo frente ao Nápoles, na Liga dos Campeões - num jogo do Grupo do Sp. Braga -, que os italianos venceram por 1-0, o jogador foi substituído e não cumprimentou o treinador Urs Fischer. E o caldo entornou...

A direção do clube germânico foi implacável e suspendeu o jogador por uma semana, sem ordenado. Vai falhar o duelo da Bundesliga frente ao Werder Bremen e garante ter aprendido a lição.

"Depois do meu comportamento na saída de campo, quero pedir desculpa ao clube, ao treinador, aos meus colegas de equipa e aos adeptos", registou Fofana.