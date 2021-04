Arminia Bielefeld vence Friburgo e sai dos lugares de despromoção da Bundesliga

O Arminia Bielefeld ganhou esta sexta-feira em casa ao Friburgo por 1-0, no jogo de arranque da 28.ª jornada da Bundesliga, e deixou provisoriamente os lugares de despromoção da prova.

O único golo do encontro foi apontado na própria baliza pelo médio francês do Friburgo, Baptiste Santamaria, aos 68 minutos, tendo ainda sido anulado um golo à formação da casa, por fora de jogo, aos 73.

Com a vitória, o Arminia Bielefeld ascendeu à condição ao 14.º posto da Bundesliga, com 26 pontos, ultrapassando o Mainz e o Hertha Berlim, ambos com 25 pontos, mas que jogam no domingo.

Por seu turno, o Friburgo perdeu o segundo jogo seguido e começa a ver mais longe os lugares de acesso às competições europeias, seguindo no 10.º lugar com 37 pontos.