'AS' coloca em cima da mesa uma troca de gigantes: Bayern avança para Ronaldo se perder Lewandowski

Prepara-se uma megatransferência no mercado de verão. Tal comonoticiou, a saída de Cristiano Ronaldo é uma possibilidade já que o internacional português não está satisfeito com a atual política de contratações do Manchester United. Assim, o jornal 'AS' adiantou esta quinta-feira que o Bayern Munique está atento e pondera avançar para o capitão da equipa das quinas caso Robert Lewandowski deixe mesmo a Baviera.O polaco, de 33 anos, já assumiu a vontade de não cumprir o último ano de contrato com o decacampeão alemão e tem interessados no seu concurso. Desde logo, o Barcelona, ainda que os catalães não estejam na disposição de desembolsar os pretendidos 50 milhões de euros pelo Bota de Ouro. Contudo, a insistência de 'Lewa' poderá levar à concretização do negócio, algo que abriria a porta a CR7, visto como a alternativa ideal.Ronaldo, de 37 anos, vai falhar, pela primeira vez desde que deixou o Sporting em 2003, a Liga dos Campeões, e quer que o Manchester United não se contente em lutar por posições inferiores na Premier League, onde ficou em sexto lugar em 2021/22.No regresso a Old Trafford, Cristiano Ronaldo contrastou os 24 golos em 38 jogos com o rendimento coletivo abaixo do esperado por parte dos red devils, falhando em toda a linha com Ralf Rangnick ao leme. Erik Ten Hag é o senhor que se chegue em Manchester.