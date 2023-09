Atenção, Sp. Braga: Union Berlim sofre a primeira derrota da época na Bundesliga

O Leipzig venceu hoje o Union Berlim, por 3-0, na terceira jornada da Liga alemã de futebol, mas houve mais equilibrio do que o resultado deixa entender e só no final é que 'selou' a vitória.

De realçar o 'bis' do jovem croata Benjamin Sesko, de 20 anos, que entrou aos 75 minutos a render o internacional dinamarquês Yussuf Poulsen, e fez dois golos no espaço de dois minutos, aos 85 e 87.

Outro jovem de 20 anos, o médio neerlandês Xavi Simons, já tinha colocado o Leipzig na frente do marcador aos 51 minutos, ainda antes da expulsão do avançado Kevin Volland, do Union Berlim (adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões), aos 64, por uma entrada dura sobre um adversário.

Noutro jogo de hoje, o Eintracht de Frankfurt esteve a perder em casa desde o minuto 43, devido a um golo do médio austríaco do Colónia, Florian Kainz, na execução de um penálti, mas conseguiu evitar a derrota ao 'cair do pano', aos 87 minutos, pelo francês Niels Nkounku, que tinha entrado em campo aos 73 a render o seu compatriota Dina Ebimbe.

O Bayer Leverkusen lidera a Bundesliga com nove pontos, os mesmos do Bayern Munique, duo que é perseguido por um sexteto constituído por Estugarda, Leipzig, Union Berlim, Hoffenheim, Wolfsburgo e Friburgo, todos com seis.