Augsburgo sem treinador no regresso da Bundesliga por causa de uma pasta de dentes

A Bundesliga regressa este fim-de-semana e todos os que a ela estão ligados estão obrigados a cumprir um rigoroso protocolo no que às regras diz respeito: cada quebra tem uma consequência grave e Heiko Herrlich, treinador do Augsburgo, aprendeu-o da pior maneira e com um erro que lhe vai custar a presença no banco da sua equipa no regresso da liga alemã.





O técnico, que assumiu um lugar a 10 de março tendo substituído Martin Schmidt, não vai poder estar com a equipa no jogo com o Wolfsburgo por ter saído do estágio da equipa para comprar pasta de dentes."Cometi um erro ao sair do hotel, apesar de o ter feito com todas as medidas de precaução recomendadas. Mas não o podia fazer. Não fui um exemplo para os outros. Por isso não estarei no banco frente ao Wolfsburgo", afirmou em conferência de imprensa, realizada online.O Augsburgo está no 14.º lugar da Bundesliga.