B. Dortmund de Raphaël Guerreiro empata com o último e agrava a crise

O Borussia de Dortmund prosseguiu a sua crise de resultados, com um empate sem golos no campo do Nuremberga, 'lanterna vermelha' do campeonato alemão, e já tem o Bayern de Munique a apenas três pontos.Cinco dias depois da pesada derrota em Wembley com o Tottenham, 3-0, para a Liga dos Campeões, os ainda líderes do campeonato alemão somaram novo jogo sem vencer, este especialmente preocupante por ser com uma equipa manifestamente mais fraca.Os pupilos de Lucien Favre, que deu um lugar no onze ao internacional português Raphaël Guerreiro, já não ganham há cinco jogos, dos quais três para o campeonato.Sem Marco Reus, que continua lesionado, o meio-campo do Borussia parece desarticulado. Apenas Mario Götze, com ocasiões aos 35 e 53 minutos, contrariou a tendência de jogo inofensivo da sua equipa.Podia ter sido pior, já que o Nuremberga também teve ocasiões para se adiantar, nomeadamente por Behrens (28') e pelo brasileiro Matheus Pereira (45'+4), emprestado pelo Sporting.Após 22 jornadas, o Borussia Dortmund tem 51 pontos, o Bayern 48, e o terceiro é o Borussia Moenchengladbach, com 43.