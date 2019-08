Bas Dost apresentado no E. Frankfurt: «Muito aconteceu nos últimos dias»

Bas Dost manifestou o seu alívio pelo facto de a transferência para o Eintracht Frankfurt ter, finalmente, ficado concluída. Na apresentação como jogador do emblema alemão, esta segunda-feira, o agora ex-jogador do Sporting lembrou que foi um processo difícil."A transferência demorou um bocado mas estou feliz por estar aqui. Muito aconteceu nos últimos dias mas sempre foi meu desejo que a transferência se desse, deixando tudo o resto para trás. Estou em boa forma, tenho treinado em Lisboa. Estou apenas um pouco cansado, pois aconteceu muito nos últimos dias. Apenas quero dormir um pouco agora", referiu o internacional holandês.O avançado espera agora manter a veia goleadora que obteve em Alvalade: "Sei que o Eintracht tem grandes adeptos, realizaram uma grande temporada passada e nos últimos anos têm crescido. Sempre fiquei impressionado com a quantidade de adeptos que o Eintracht leva para os jogos fora de casa. Quero mostrar às pessoas do que sou capaz. Os adeptos podem esperar golos do mim e estou ansioso por mostrar que posso marcar."