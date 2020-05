«Bas Dost vivia noutro mundo e falava sozinho nos treinos»

Everton da Silva jogou com Bas Dost no Heracles, da Holanda, durante duas temporadas, entre 2008 e 2010, muito antes do holandês se transferir para o Sporting, em 2016. O antigo avançado brasileiro recorda que Bas Dost já mostrava ser um craque, com apenas 20 anos, mas que tinha pormenores curiosos.





"Ele parecia que vivia noutro mundo na cabeça dele (risos). Ele já jogava muito. Fazia bloqueios perfeitos, era ótimo de cabeça, tinha bom passe e não era egoísta, além de saber fazer muitos golos. Mas havia vezes que dava-lhe umas loucuras e tinha umas brancas", conta, ao ESPN Brasil.Everton recorda que Bas Dost ficava muito nervoso quando cometia erros."Ele é uma figuraça, mas uma pessoa séria. No treino, falava sozinho e ficava meio stressado (risos). O nosso treinador conversava muito com ele", explica.Bas Dost esteve no Sporting durante três anos. Marcou 93 golos em 127 jogos. No verão passado foi vendido ao Eintracht Frankfurt por 7 milhões de euros.