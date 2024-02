Bayer Leverkusen bate Estugarda e avança para as meias-finais da Taça da Alemanha

O Bayer Leverkusen apurou-se esta terça-feira para as meias-finais da Taça da Alemanha ao bater, por 3-2, o Estugarda na BayArena. Com o espanhol Alejandro Grimaldo, ex-Benfica, de início, os farmacêuticos tiveram de anular por duas vezes a desvantagem no marcador para levar a melhor na eliminatória. Waldemar Anton colocou o Estugarda na frente logo aos 11 minutos, com a vantagem pela margem mínima a manter-se até ao intervalo.

No arranque do segundo tempo, o Bayer Leverkusen empatou a partida por Robert Andrich (50'), mas o Estugarda viria a colocar-se novamente em vantagem nos minutos seguintes, desta feita por Chris Fuhrich, aos 58'. A correr contra o tempo, Xabi Alonso colocou Adli em campo (64') e, com apenas dois minutos de jogo, fez a diferença, apontando o 2-2 no marcador, a passe de Wirtz, ele que estaria novamente na assistência para o 3-2 final, apontado por Tah, já em cima do minuto 90.

Bayer Leverkusen junta-se aos já apurados Düsseldorf e Kaiserslautern, duas das grandes surpresas da prova deste ano.

O último encontro dos quartos de final disputa-se já esta quarta-feira, entre o Saarbrucken e o Borussia Mönchengladbach.