Bayer Leverkusen derrotado em casa pelo Colónia

Bayern Leverkusen e Mainz, dois candidatos às provas europeias da 1ª Liga alemã de futebol, foram esta sexta-feira derrotados em casa pelo Colónia e pelo Schalke, respetivamente, por 2-1 e 3-2, a abrir a 31.ª jornada.

A equipa de Leverkusen, que vinha em franca recuperação, foi surpreendida pelo Colónia, que se adiantou no marcador aos 14 minutos, pelo avançado Davie Selkie, que viria a ser a figura da partida, pelo bis que assinou.

O Bayer ainda conseguiu responder com o golo do médio francês Amine Adli, aos 28 minutos, mas Selkie voltou a marcar, e desta fez a fixar o resultado final, perante um adversário que teve toda a segunda parte para dar a volta ao resultado, mas que se revelou absolutamente incapaz. Já o Schalke, que arrancou para esta jornada em penúltimo lugar, surpreendeu o Mainz em casa deste, ao vencer por 3-2, com o terceiro golo marcado aos 90+10 minutos, na execução de um penálti, pelo avançado Marius Bulter, o mesmo que inaugurou o marcador, aos 26.

O Mainz só conseguiu ripostar na segunda parte, pelo internacional luxemburguês Leandro Barreiro, que faria o 1-1, aos 53 minutos, mas o Schalke voltou para a dianteira, graças a um golo do médio Tom Krauss, aos 60. Dez minutos volvidos, o Mainz restabeleceu a igualdade, pelo lateral esquerdo espanhol Aaron Martin, mas o resultado ainda sofreria alteração, com o golo de Marius Bulter, aos 90+10, que tirou a sua equipa, provisoriamente, da zona de despromoção.

Com esta vitória, o Schalke deu um pulo na tabela classificativa, de 17.º, e penúltimo, para 14.º, com 30 pontos, já fora da zona de despromoção. O Bayern lidera a Bundesliga, com 62 pontos, seguido do Borussia Dortmund, com 61.